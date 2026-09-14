Dopo l’annullamento degli appuntamenti previsti per agosto a causa della mancanza di corrente elettrica al Geosito Arco Azzurro, torna per il terzo anno consecutivo “Cineammare”, la rassegna cinematografica sul mare organizzata dal collettivo “Di chi è il mare?” in sinergia con Associazione Next, Consulta Giovanile di Bagheria e associazione Natura e Cultura.

Il litorale di Bagheria e Santa Flavia è un tesoro inestimabile, eppure si ritrova costantemente sotto attacco a causa dell’abbandono di rifiuti, del diportismo selvaggio e dell’abusivismo. In questo scenario, “Cineammare” non è semplice intrattenimento, ma una vera e propria occasione di resistenza culturale e civica. Vogliamo riaffermare il diritto della cittadinanza a vivere la costa in modo consapevole, dimostrando che è possibile riunirsi e godere dei nostri spazi nel rispetto profondo del territorio e dell’ambiente.





Come negli scorso anni, ci vedremo sulla terrazza del Geosito Arco Azzurro di Mongerbino, uno dei luoghi simbolo del nostro diritto al mare, con due serate speciali:

Giovedì 17 Settembre, ore 21.00: Il Postino, regia di Michael Radford. La celebre pellicola racconta la profonda amicizia nata su un’isola del sud Italia tra il disoccupato Mario e il poeta in esilio Pablo Neruda; un legame che porterà il protagonista a scoprire la forza della poesia, dell’amore e dell’impegno civile.





Giovedì 24 Settembre, ore 21.00: The Lighthouse, regia di Robert Eggers. Un’opera dal forte impatto visivo e psicologico che segue due guardiani del faro, isolati su una remota isola del New England alla fine dell’Ottocento, nel loro lento sprofondare nella follia tra tempeste implacabili e visioni inquietanti e claustrofobiche.

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e non richiede alcuna prenotazione. Vieni per condividere un momento di cultura e riappropriazione della bellezza dei nostri spazi comuni.

Luogo: Geosito Arco Azzurro di Mongerbino, strada litoranea in via Francesco Perez. , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Collettivo Di chi è il mare

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/nextasso/p/DdJskRiiCFx/

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