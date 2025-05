Forzinetti, "Comune al lavoro per restituire la Fiera del Mediterraneo alla città"

Torna Expocook, la grande kermesse del settore ristorazione ed Horeca prenota, per la sua decima edizione, le giornate che vanno dal 14 al 16 settembre in quella che è stata la sua casa storica: la Fiera del Mediterraneo di Palermo. Cambio di passo in casa Expocook che adesso vede al timone di comando Luciano Muratore, manager di Italrent, la società che ha acquisito la produzione della manifestazione.

Expocook, un progetto internazionale a 10 anni

Un progetto a lungo termine, quello di Expocook per puntare a un posizionamento internazionale da qui a dieci anni. Dopo la passarella romana dello scorso marzo, la mostra torna perciò in Sicilia, terra da dove è partita e dove intende mettere radici. A distanza di quattro mesi dal segnale verde sono già più di 350 le aziende che hanno confermato la partecipazione alla kermesse di settembre. Il format tradizionale, con il palco dedicato ai cooking show e agli stand, verrà mantenuto, ma si arricchirà di ulteriori iniziative. Per l’occasione, saranno restaurati i padiglioni 1, 3, 22 e 24. Forzinetti: “Entro il 2027 contiamo di recupera l’80% degli spazi centrali”

Muratore, “vogliamo sostenere eccellenze agroalimentare siciliano”

“Da siciliano autentico – spiega Luciano Muratore – mi propongo di portare a Palermo le migliori aziende di un settore, quello enogastronomico, che è un fiore all’occhiello della cultura del paese e un volano di sviluppo per l’intera economia nazionale”. Allo stesso tempo va sottolineato che fiere come è stata quella di Roma e come sarà la prossima a Palermo rappresentano il trampolino di lancio per le eccellenze dell’agroalimentare siciliano”.

Expocook si evolve. Il format tradizionale, con il palco dedicato al cooking show e gli stand a disposizione di aziende e associazioni, verrà mantenuto, ma la kermesse si arricchirà di ulteriori sezioni e iniziative. Ci sarà ad esempio un settore intero dedicato alla pasticceria e alla gelateria, nella convinzione che il mese di settembre possa fungere da traino alle festività natalizie, notoriamente momento clou nella tradizione della famiglia italiana per il consumo di dolci.

Italrent per la Fiera del Mediterraneo

ItalRent ha avviato la ristrutturazione di due padiglioni, che a settembre torneranno dunque nella disponibilità della città e che permetteranno di ampliare la superficie espositiva. Sarà nuovamente organizzato il campionato mondiale della pizza, ma stavolta al vincitore assoluto verrà data l’opportunità di partecipare all’International Pizza Expo di Las Vegas. L’Expocook Pizza World Competition sarà inoltre affiancato da altri campionati a varie intonazioni agonistiche, come quella per i barman oppure quella del sushi. Una novità saranno anche le masterclass con gli chef stellati, per dare sia agli amatori che ai professionisti l’opportunità di approfondire le proprie competenze al fianco di chi ha raggiunto il top della cucina.

Forzinetti, Fiera restituita alla città entro il 2027

L’aver fissato in calendario Expocook è anche l’occasione per fare il punto sul futuro della Fiera del Mediterraneo. Saranno restaurati i padiglioni 1, 3, 22 e 24 di via Sadat. Per l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti “Expocook ci aiuta a recuperare sempre più porzioni della Fiera da restituire alla città. Questi eventi ci servono per portare avanti la collaborazione con i privati. Entro il 2027 contiamo di recupera l’80% degli spazi centrali”.

Il sostegno di Sicindustria e Regione siciliana

La mostra avrà il sostegno anche della Regione siciliana. “Expocook – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – rappresenta un appuntamento strategico per valorizzare le eccellenze agroalimentari e l’intero comparto horeca della nostra Isola. La decima edizione di questa fiera, ospitata in un luogo simbolico come la Fiera del Mediterraneo, è anche un forte segnale di rinascita e riqualificazione di uno spazio storico che torna a essere centro pulsante di sviluppo economico e promozione territoriale. Come Regione Siciliana crediamo fermamente nell’importanza di sostenere eventi come Expocook, capaci di attrarre operatori, investimenti e talenti, e di rafforzare il brand Sicilia nel mondo”. In prima linea anche Sicindustria, il direttore generale dell’Associazione che raggruppa gli industriali siciliani, Fabrizio Bignardelli ha spiegato che attraverso la rete Entreprise Europe Network si potranno sostenere le attività della filiera agroalimentare siciliana.