Torna domani la grande equitazione in Sicilia e anche quest’anno il campo di gara storico sarà quello dell’impianto del parco della Favorita. Prende il via domani il concorso internazionale di equitazione di Palermo con annessa la Coppa degli Assi che giunge alla sua 40esima edizione.

Schifani: “Grande orgoglio”

“Il ritorno a Palermo degli “Internazionali di Sicilia” e della “Coppa degli Assi” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Regione. Si tratta di manifestazioni che uniscono tradizione sportiva, passione e spirito di comunità, trasformando il campo ostacoli “La Favorita” in un punto di incontro per appassionati, famiglie e per quanti vogliano vivere da vicino l’emozione delle competizioni equestri di livello internazionale” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla vigilia dell’avvio dei concorsi equestri in programma a Palermo nei prossimi due fine settimana.

Due fine settimana di gare col sostegno della Regione

“La Regione Siciliana, che sostiene con convinzione questi eventi – prosegue – intende valorizzare non soltanto lo sport, ma anche l’immagine della nostra terra, capace di accogliere amazzoni, cavalieri e spettatori provenienti da tutto il mondo. Rivolgo, quindi, un invito caloroso a tutti a partecipare e a condividere queste giornate di sport e spettacolo, che renderanno Palermo capitale dell’equitazione internazionale”.