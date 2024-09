L'evento

Non solo devozione ma spettacoli e folclore sono previsti per la seconda edizione de L’acchianata delle Rosalie. Oltre cento artisti animeranno la serata con performances ed esibizioni raccolte in un vero e proprio spettacolo itinerante. E’ in programma mercoledì 4 settembre, un pellegrinaggio sacro, che si svolge in onore alla Santuzza, che rappresenta un momento di grande suggestione, percorso che, dalla scala vecchia porta al santuario di Santa Rosalia, evento inoltre, realizzato dalla cooperativa Le Beccanti e patrocinato dal Comune di Palermo.

“L’Acchianata è un momento di straordinaria partecipazione civica – dichiara il sindaco, Roberto Lagalla – un pellegrinaggio che raduna fedeli e visitatori da tutta la Sicilia e quest’anno, ancor di più, sarà celebrata con un grande festeggiamento che vede la partecipazione di numerosi artisti desiderosi di rendere omaggio alla Santuzza”

Oltre cento artisti

Come lo scorso anno, saranno 4 le postazioni lungo il percorso in cui si alterneranno oltre 100 artisti tra musicisti, cantanti, attori, comici e ballerini che daranno vita ad un programma ricco di performances. Ognuno di loro eseguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza, ognuno con le loro arti: Ottoni Animati, Compagnia danze storiche, Manutsa, Elena Pistillo, Lucina Lanzara e Mauro Cottone, Marco Manera, Giuditta Perriera, Ivan Fiore, Daniela D’Amico, Trio Gino Carista e Caterina Vitale, Michele Piccione, Moschella e Mulè, Lello Analfino, Daria Biancardi, Bataria Siciliana di Giovanni Parrinello, Toti e Totino, Emanuela Fai e Duilio Virzi, Enzo Mancuso, Compagnia Giuseppe Provinzano (con ‘Va ‘Va Luci di Franco Scaldati), Compagnia Daniela Pupella, Compagnia Città laboratorio, Compagnia Le Rosalie, Compagnia Angelo Butera e tanti altri.

Le quattro stazioni

Quattro le postazioni lungo il percorso, che per l’occasione prenderanno il nome di stazioni: Stazione del Giglio alle falde, Stazione delle Ginestre alla panoramica, Stazione delle Rose al Santuario e Stazione delle Stelle al Belvedere. La prima sarà all’inizio della Scala Vecchia che porta al santuario, altre due sempre lungo la scala vecchia distanziate tra loro e l’ultima nella parte antistante il santuario.

Ogni postazione vedrà esibirsi uno gruppo di artisti che si alterneranno nel corso della serata, a partire dalle 20.30 fino alle 23.00, ripetendo ciclicamente la propria performance, il loro omaggio alla Patrona, ogni 60 minuti. A dare il via all’iniziativa, proprio alle 20.00, il Sindaco Roberto Lagalla, presentano l’evento Massimo Minutella e Licia Raimondi.

Bus navetta fino alle 2 di notte

Il servizio bus navetta hop on/hop off dalle 19.30 alle 24 consentirà ai viaggiatori di arrivare al belvedere di Monte pellegrino, salendo e scendendo dai bus a ciclo continuo dal santuario fino al belvedere della grande statua, per assistere agli spettacoli in programma nella quarta stazione.

Spettacolo finale di oltre 30 minuti

Lo spettacolo itinerante culminerà sulla cima del monte. Sotto il cielo stellato avrà inizio una performances che, contrariamente alle tappe iniziali e intermedie, concluderà lo spettacolo intrattenendo gli spettatori per oltre 30 minuti. Gli artisti saranno impegnati a raccontare la Santuzza terminando l’antico rituale di grande culto palermitano.

“La riqualificazione di Monte pellegrino va avanti”

“Abbiamo fatto un’importante opera di rimboschimento dopo il drammatico incendio del 2016, ricollocando migliaia di alberi e favorendo la riapertura ai palermitani della via monte Ercta, che collega Mondello alla cima – dichiara Lagalla – Non so precisamente quando sarà possibile riaprirla, ma aver ottenuto il finanziamento dei lavori attraverso i fondi Fsc è un passo decisamente importante: abbiamo inoltre potenziato i servizi igienici nei pressi del santuario e iniziato la sostituzione, dal lato di via Bonanno, dell’impianto di illuminazione che oggi è completamente carente lungo la salita”.

