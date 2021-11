Conclusi i lavori di riparazione della perdita sotto Ponte Corleone

Ripristinata prima del previsto l’erogazione

Bisognerà attendere che vada in regolare pressione per scongiurare ulteriori disagi

Intanto una nuova interruzione in provincia

Ecco i Paesi dove sarà sospesa l’erogazione

Potrebbe tornare prima del previsto l’acqua nelle case palermitane. Si sono, infatti, conclusi i lavori di riparazione della tubatura da 900 mm che corre lungo viale Regione Siciliana all’altezza del ponte Corleone, nella quale si era registrata una perdita nei giorni scorsi.

Saldata la tubatura che perdeva, riattivata l’erogazione

Dopo l’interruzione del flusso di acqua all’interno della conduttura, le maestranze dell’azienda sono intervenute dalle prime ore di oggi ed hanno eseguito una saldatura che ha permesso di risolvere il problema. E’ stata pertanto riattivata l’erogazione idrica.

Necessarie alcune ore per il ritorno alla normalità

Saranno ora necessarie alcune ore perché tutta la condotta torni a pressione regolare ed entro domattina tutte le aree interessate da cali di pressione avranno la normale erogazione.

“Ringrazio i tecnici e gli operai dell’azienda – afferma l’Amministratore unico Alessandro Di Martino – che ancora una volta sono intervenuti con celerità e professionalità per risolvere un problema legato alla vetustà di alcune parti della rete di adduzione che non sono state oggetto di ammodernamento negli anni scorsi. E’ una criticità ben nota, motivo della messa in cantiere di nuovi interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento, per i quali stiamo lavorando ad individuare le somme necessarie con tutte le istituzioni interessate”.

Scongiurato il fine settimana senz’acqua

La sospensione dell’erogazione era stata prevista fino alle 20 e in seguito si temeva che per il ritorno alla normale pressione sarebbero state necessarie altre 36 ore. La riduzione dei tempi di intervento dovrebbe scongiurare che il disagio si protragga nel fine settimana

Ma scatta un’altra sospensione in provincia

A causa di una momentanea riduzione delle risorse idriche approvvigionabili dall’acquedotto di Scillato, nelle prossime ore si potranno verificare delle riduzioni delle pressioni in rete e disservizi alle utenze dei Comuni di Villabate, Ficarazzi, Bagheria e Santa Flavia.

I tecnici della società sono già al lavoro per individuare e risolvere la causa della criticità, attribuibile ad una perdita su una conduttura principale nel territorio di Cefalù. Salvo imprevisti, il problema sarà risolto entro 24 ore.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).