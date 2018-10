avremo più luce all'alba ma le giornate si accorceranno

Torna l’ora solare. Fra una settimana esatta l’ora legale lascerà posto aquela solare come avviene ogni anno in questo periodo. Alle 3 della notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre le lancette degli orologi dovranno essere portate indietro di un’ora e dunque alle 2, mentre i dispositivi digitali come gli smartphone dovrebbero cambiare l’ora automaticamente, anche se non collegati a Internet (in ogni caso è meglio controllare).

Recupereremo quell’ora di sonno persa il 31 marzo prossimo quando tornerà in vigore l’ora legale. Con il ritorno dell’ora solare avremo più luce all’alba ma ne avremo di meno al pomeriggio e con l’avvicinarsi dell’inverno le giornate si accorceranno sempre di più.

Di fatto, nell’immaginario collettivo, l’arrivo dell’ora legale corrisponde con l’arrivo dell’inverno anche se l’inverno vero entrerà soltanto il 21 dicembre con il solstizio d’inverno.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare non avviene solo in Italia: la maggior parte dei paesi occidentali fanno la stessa cosa.

L’ora legale serve per “guadagnare” luce diurna e in Italia fu introdotta nel 1916, con il decreto legislativo 631: poi fu abolita e ripristinata diverse volte e adottata definitivamente con una legge del 1965, applicata a partire dall’anno seguente. Nei primi anni Ottanta si decise di estenderne la durata, portandola da 4 a 6 mesi. Nel 1996 è stato introdotto un ulteriore prolungamento di un mese, concordato da tutti i paesi dell’Unione Europea e dalla Svizzera: il ritorno all’ora solare è stato quindi ritardato all’ultima domenica di ottobre.

L’Unione Europea, los corso anno, ha approvato una risoluzione per la cancellazione di questa pratica e il mantenimento costante dell’ora solare tutto l’anno o comunque di un’ora legale stabilita convenzionalmente ma che non cambi due volte l’anno. Il motivo è legato ad alcuni studi scientifica in base ai quali ilc ambiamento d’orario comporta turbe alla nostra psiche anche se nonc e ne rendiamo conto. Ma nonostante la risoluzione fino ad ora nessuna Paese ha ritenuto di prendere provvedimento alcuno per la cancellazione del ‘cambio d’ora’