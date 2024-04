Palermo torna ad essere un far west come non accadeva da anni e la preoccupazione che quanto accaduto a marzo possa rappresentare una ripresa delle ostilità criminali preoccupa tanto da spingere forte l’acceleratore delle indagini.

Arresti per la sparatoria del 18 marzo

Per la sparatoria avvenuta alla Vucciria lo scorso 18 marzo oltre a Francesco Paolo De Luca, di 28 anni, accusato di tentato omicidio, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato Francesco Zappulla, di 35 anni per favoreggiamento.

Quest’ultimo è il giovane che è rimasto ferito durante il conflitto a fuoco nel mercato storico di Palermo e si è presentato all’ospedale Civico con una ferita da arma da fuoco. Ai poliziotti arrivati in ospedale Zappulla non avrebbe raccontato la verità su quanto successo lo scorso 18 marzo.

Il racconto smentito dalle telecamere

Disse di essere stato rapinato due migranti a Partinico mentre era in attesa di incontrare una donna con la quale aveva un appuntamento. Un racconto che sarebbe stato smentito dalle telecamere piazzate in centro che hanno ripreso l’ennesima sparatoria a Palermo come quelle che provocarono la morte lo scorso 26 febbraio di Giancarlo Romano nella zona di Corso dei Mille e Brancaccio.

Il racconto di Zappulla oltre che dalle telecamere è stato smentito anche da una telefonata anonima arrivata da una cabina telefonica che segnalava la sparatoria che si era consumata poco prima. Dalle immagini si vedono i due discutere animatamente.

La ricostruzione

De Luca arriva a bordo di un’Honda Sh e Zappulla che lo colpisce con un pugno. A questo punto si vede De Luca prendere una pistola e iniziare a sparare contro Zappulla che nel frattempo cerca di fuggire. Tutto si svolge in piazzetta Sant’Andrea. Per il gip di Palermo Clelia Maltese che ha firmato il provvedimento ci sono le esigenze cautelari per entrambi. Per Zappulla pesano anche i precedenti, a settembre per sfuggire a un controllo dei carabinieri li ha investi e fatti cadere districandosi per le strade affollate del centro.

