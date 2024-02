Anche nel corso di questo fine settimana hanno avuto luogo i consueti controlli congiunti svolti da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell’Asp, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

L’attività ha interessato una rilevante porzione del territorio con particolare attenzione alle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida: via Isidoro la Lumia e note zone nevralgiche della Vucciria, Piazza Caracciolo e vie limitrofe: via Pannieri, Vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri.

I controlli

In particolare, sono stati condotti mirati servizi ad assetto interforze con finalità di prevenzione e contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza, in modo da contemperare e garantire le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro clienti.

L’attenzione, conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è concentrata soprattutto sia sulle aree più esposte a fenomeni di degrado ovvero più frequentemente teatro di condotte costituenti reato e contrastanti con le regole di civile convivenza sia è stata posta verso i luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono solite riunirsi persone che assumono comportamenti molesti e rissosi, perlopiù, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali. Nel dettaglio, in un esercizio commerciale, ubicato alla Vucciria, sono state riscontrate irregolarità concernenti il mancato rispetto della normativa relativa all’autocontrollo Haccp, nei confronti dello stesso locale, sono in corso accertamenti circa la staticità strutturale del relativo tetto. L’attività commerciale è stata sottoposta a sequestro amministrativo e penale.

Il blitz delle forze dell’ordine

Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo dislocati nelle vie: Q. Sella, S.Corleo e Turati, e nelle piazze Nascè e Don Sturzo.

Posti di controllo sono stati inoltre effettuati anche nel quartiere Partanna-Mondello, segnatamente in viale dell’Olimpo, viale Sandro Pertini e Piazza Castelforte.

In tal modo le Forze dell’Ordine, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore, prevista dal Codice della Strada, intendono altresì prevenire la commissione di reati predatori e contro la persona che, spesso, sono connessi all’illecito utilizzo di auto / motoveicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all’abuso di sostanza alcoliche . Nel corso del dispositivo di sicurezza sono state controllate 419 persone e 240 veicoli, elevate 104 sanzioni amministrative per infrazioni. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto “ avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

