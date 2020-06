Dal 14 giugno si dovrebbe tornare alla situazione pre-Covid

Tornano ad aumentare i treni in Sicilia con sette nuove coppie in più in tutta la Regione, quattro coppie nella tratta Messina-Patti in andata e ritorno e tre in provincia di Trapani. Dal 14 giugno, inoltre, si dovrebbe tornare alla situazione pre-Covid. La Regione Siciliana, Trenitalia e le associazioni dei pendolari siciliani hanno concordato i viaggi aggiuntivi oltre a quelli aggiunti dal 18 maggio.

Sono tornati sui binari i treni nelle linee tra Siracusa e Ragusa, dal 25 maggio sono state ripristinate anche le corse da Modica a Caltanissetta. Sul tratto Palermo-Catania un treno effettua una fermata speciale alla stazione di Bagheria. Da fuori la regione arrivano l’Intercity per Palermo e Catania verso Roma Termini e viceversa. Il ricongiungimento è, come sempre, a Messina.

Da oggi parte il collegamento di ogni giorno del Frecciarossa da e per Reggio Calabria che partirà da Torino Porta Nuova alle 8 del mattino, con arrivo a Reggio Calabria alle 18.50. Sui canali di vendita di Trenitalia si potranno acquistare direttamente anche i biglietti delle navi veloci di Blu Jet fra Villa San Giovanni e Messina che partono in coincidenza con l’arrivo dei treni. Da Messina, la nave veloce di Blu Jet in corrispondenza col Frecciarossa partirà alle ore 9.45; da Villa San Giovanni, la coincidenza per i viaggiatori diretti in Sicilia è invece alle 19.

“Con questo nuovo collegamento – ha riferito Gianfranco Battisti, Ad e direttore generale del Gruppo FS Italiane – per la prima volta il Frecciarossa arriva a Reggio Calabria. Il treno simbolo dell’eccellenza italiana collegherà Reggio Calabria al Sistema alta velocità. Un nuovo servizio che avvicina le persone, nel momento in cui il Paese deve ripartire. L’arrivo del Frecciarossa contribuirà alla ripartenza e al rilancio dell’economia e del settore turistico della Calabria e dell’intero Sud Italia”. I passeggeri dei treni a lunga percorrenza saranno sottoposti a misurazione obbligatoria della temperatura nelle stazioni. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.