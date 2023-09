Campus a Città del Mare per la squadra dell’Aslti

Tornano in campo, dopo la pausa estiva, i ragazzi e le ragazze della squadra di calcio Sporting Warriors di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili.

Dopo la vittoria a Pedara, in provincia di Catania, in un triangolare contro due squadre del territorio, 19 componenti della formazione, in questi giorni, si allenano e giocano nei campi di Città del Mare, dove il calcio è solo una delle attività di formazione previste dal campus, nell’ambito del progetto “Ricomincio da Me”, portato avanti da un anno dall’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, e finanziato dal ministero delle Politiche sociali. Obiettivo: il reinserimento sociale e psicologico di bambini e adolescenti guariti dal cancro.

“Sport punto cardine del nostro progetto”

“Lo sport è uno dei punti cardine del nostro progetto – sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti – lo era nella fase iniziale ma i risultati ottenuti lo confermano. I nostri ragazzi sono impegnati a 360 gradi nel progetto che, ovviamente, non si limita al calcio. Ricordiamo che altre attività sono in corso e saranno sviluppate nel corso dei prossimi mesi, coinvolgendo volontari e professionisti che accompagnano i giovani di “Ricomincio da me”.

A Città’ del Mare, i ragazzi saranno affiancati dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato, dal Gruppo Sportivo Asd Rinnovamento Calcio e dal loro staff tecnico.