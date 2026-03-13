Il 14 marzo, alle 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il ritorno sul palco dell’ensemble etneo Bandamenano con il nuovo progetto “Mare aperto”. Un fiume di musica scorre da più di vent’anni nelle acque dell’Amenano, il fiume sotterraneo di Catania. Il progetto Bandamenano, nato all’alba del nuovo Millennio, in quegli anni d’esordio faceva incontrare un suk mediorientale ed il molo di una città mediterranea, il sagrato di un paese dell’Est ed i caldi tropici sudamericani con le sue latitudini nomadi. Una forza musicale collettiva che ha calcato prestigiosi palchi internazionali, soprattutto in Svizzera, come il Montreux Jazz Festival, Zurigo e Neuchâtel.

Dopo un lungo stop di numerosi anni, e qualche partecipazione negli ultimi anni a progetti specifici, adesso i Bandamenano tornano con una nuova formazione, nuove sonorità e un nuovo progetto, “Mare aperto”, che sarà eseguito per la prima volta dal vivo da Zō. Sarà un evento speciale: il concerto sarà anche registrato per il nuovo disco live, prodotto da Kilim Music Factory, in uscita a breve, che precederà la tournée nazionale. Oggi i Bandamemano sono Daniele Zappalà tromba; Antonio Catalfamo sassofoni, arrangiamenti e composizione; Alfio Di Bella sassofoni; Roberto Stimoli chitarra a 7 corde; Carmelo Venuto contrabbasso e José Mobilia batteria e percussioni. Regia del suono e registrazioni sono a cura di Orazio Magrì.

I Bandamenano versione 2026: da sinistra Roberto Stimoli, Daniele Zappalà, Carmelo Venuto, Josè Mobilia, Alfio Di Bella e Antonio Catalfamo

Gli arrangiamenti di Antonio Catalfamo e l’estro degli interpreti conducono Bandamenano a intrecciare le musiche tradizionali del Mediterraneo, il jazz, il repertorio classico e l’improvvisazione, da Shostakovich a Kurt Weill. Un po’ fanfara e un po’ banda, un po’ orchestrina e un po’ big band, Bandamenano dà voce ai popoli e alle loro storie, oltre i confini. È un viaggio musicale che guarda al futuro, un canto collettivo che nasce da un ritorno. Non è solo un concerto, è un nuovo inizio.

Biglietto: € 10

Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici ex piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Bandamenano

Prezzo: 10.00

