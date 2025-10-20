Tornano gli Italpress Awards, i premi alle personalità italiane che valorizzato il Made in Italy realizzati dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino in collaborazione con NIAF.

La terza edizione del premio che onora le importanti personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, si è tenuta presso la Georgetown West Room dell’Hilton Washington DC Hotel, nell’ambito del 50° anniversario della Cena di Gala della National Italian American Foundation, presieduta da Robert Allegrini.

Dieci i vincitori

Quest’anno sono stati 10 i vincitori. Si tratta del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del presidente di Enav Pasqualino Monti. Ancore premiati il presidente di ICE Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, la presidente di Federturismo Marina Lalli, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York Claudio Pagliara, l’amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, ed il Gruppo Menarini rappresentato dal direttore della Comunicazione Valeria Speroni Cardi.

In cosa consiste il premio

A tutti è andata una raffigurazione del mondo con l’Italia in evidenza realizzata da Marco Gallotta, artista di origini italiane, residente a New York, noto a livello mondiale per le sue tecniche di taglio della carta, disegno, pittura e incisione.

La consegna

A consegnare il riconoscimento sono stati il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Fondazione NIAF Robert Allegrini, alla presenza del fondatore e patron dell’agenzia giornalistica Italpress Gaspare Borsellino. L’evento ha visto anche la partecipazione del neo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci.

Grande emozione da parte di tutti i premiati che hanno sottolineato come gli Italpress Awards siano ormai un premio consolidato che segna il rilievo dell’attività degli italiani e degli italo americano oltre oceano.

Palermo a Washington presenta Santa Rosalia

E’ stata anche l’occasione per l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, per presentare a Washington, durante la cerimonia degli Italpress Awards, la Mostra sul Festino di Santa Rosalia.