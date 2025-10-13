CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – E’ arrivata negli Stati Uniti la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, inaugurata a Chicago, alla presenza del vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella e del Console generale d’Italia Mario Alberto Bartoli.L’evento si è svolto all’interno dei saloni della sede della Contea di Cook, nella centrale Delay Plaza. L’evento, molto partecipato dalla comunità Italo-americana, è stato realizzato in collaborazione con il Joint civic committee italian americans di Chicago, che organizza anche la parata del Columbus Day, guidato da Ron Onesti e Marianna Gullo, con l’Associazione nazionale Città Gemelle di Termini Imerese, in stretta collaborazione con l’italian Sister Cities di Elk Grove Village e alla presenza dei rappresentanti della Fondazione Made in Sicily. La mostra si è quindi trasferita nei locali del Chicago cultural center, dove resterà visitabile per due settimane.“Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso internazionaledella nostra Santa patrona – ha commentato l’assessore alla Cultura e vicesindaco Giampiero Cannella -. Negli Stati Uniti, ed a Chicago in particolare, vivono migliaia di siciliani che hanno già mostrato un grande e commovente entusiasmo per questa iniziativa. Un evento che rinsalda il legame con la terra dalla quale sono partiti, ma che allo stesso tempo interessa e incuriosisce anche i cittadini statunitensi, affascinati dalla storia e dalla figura di Santa Rosalia”.

