Fra Gaetano Morreale parroco della chiesa di Sant'Antonino

“Oggi finalmente da quel lontano 9 marzo ricominciamo a dire messa con il popolo dei cattolici in chiesa”. Fra Gaetano Morreale parroco della Chiesa di Sant’Antonino a due passi dalla stazione centrale di Palermo sta predisponendo gli ultimi preparativi per accogliere di nuovo i fedeli.

“Siamo pronti. Abbiamo rispettato alla lettera i protocolli. – afferma Fra Gaetano Monreale – Abbiamo ridotto i posti da 230 ad appena 70. I fedeli saranno distanziati. La comunione verrà data sul posto. Non ci sarà processione eucaristica né scambio della pace. Anche per le offerte non ci sarà raccolta. I fedeli non troveranno l’acqua benedetta nelle acquasantiere. Tutto per ridurre al minimo la possibilità di qualunque contagio. Di contro chiediamo ai fedeli la massima collaborazione e comprensione per rendere questa fase più serena possibile”.

Per garantire a tutti di potere prendere parte alla messa sono state aumentare il numero di celebrazioni. “Oggi abbiamo iniziato alle 8.30, poi ce ne sarà una seconda alle 10 e una terza alle 18.30 – aggiunge il parroco – Sabato ce ne saranno due di pomeriggio una alle 17 e una seconda alle 18.30. La domenica 5: una alle 8.30, poi alle 10 alle 11.30 e nel pomeriggio alle 18.30 e alle 20”.

Nonostante la pandemia il rapporto con i fedeli non si è mai interrotto. “Attraverso la nostra piattaforma on line – conclude Fra Gaetano Morreale – abbiamo continuato con i corsi per la prima comunione, per la cresima, per il matrimonio. Abbiamo spiegato il Vangelo ai più piccoli e proseguito negli incontri con i giovani universitari. Corsi sempre molto seguiti e partecipati. Speriamo quanto prima di riaprire la chiesa anche a queste attività. Intanto oggi si ricomincia a celebrare messa con i fedeli e questo è un bel giorno”.