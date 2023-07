Eventi per tutto il mese di luglio ed agosto

Da strada a palco destinato a musica ed eventi letterari. E’ partito in queste ore il Torrearsa Summer Festival, manifestazione che nei prossimi due mesi proporrà un’attività culturale al territorio attraverso la pedonalizzazione dell’omonima via che si trova nei pressi del teatro Politeama, poco distante da via Libertà. A dare il via all’evento l’open day che si è svolto ieri sera, con musica dal vivo ed intrattenimento serale.

Un esperimento, come lo ha definito Giulio Pirrotta, mirato a generare un volano economico ed un attrattore sociale per la cittadinanza. “Questa è un nuovo esperimento di rigenerazione urbana. Abbiamo esperienze pregressa al Cassaro, a Casa Professa, in città ma anche in provincia. Stiamo sperimentando insieme all’associazione Torrearsa questa possibilità. In realtà, via Torrearsa aveva avuto occasioni di chiusura, ma non recenti. Quindi, stiamo riprendendo tale esperimento e stiamo lavorando insieme ai commercianti. E’ un work in progress. Insieme stiamo ricordando delle potenzialità trovando le prossime”.

Rassegne letterari ed esibizioni musicali

Calendario di eventi che coinvolgerà la comunità dell’ottava circoscrizione per tutto il mese di luglio e quello di agosto. Sotto il grande cappello del Festival ci saranno diverse rassegne: “Incontri con il territorio”, che saranno degli appuntamenti culturali con realtà del circondario palermitano e metropolitano; presentazioni di libri; conversazioni a tema. La rassegna di musica jazz con la direzione artistica di Toti Cannistraro. La rassegna “Penne emotive” con i cantautori del CET di Mogol e alcune band emergenti palermitane, con la direzione artistica di Carmelo Piraino. La rassegna “Aedi Off” di narrazioni teatrali e cunto siciliano con la direzione artistica Salvo Piparo a cura dell’associazione Kleis, e non mancheranno le serate di musica d’ambiente e altri appuntamenti artistici, gastronomici e culturali.

Il parere favorevole dei commercianti

Manifestazione che sta riscontrando una condivisione da parte delle attività commerciali della zona. ” Sono favorevole a tutto ciò che porta all’aggregazione, a portare gente su strada e a movimentare i nostri quartieri – ha sottolineato ai nostri microfoni l’imprenditore Massimo Ardizzone -. Pur essendo vero che si toglie la comodità del traffico automobilistico, ma comunque porta un’utenza, come turisti e cittadini, che vogliono passeggiare ascoltando musica. C’è un indotto che potrebbe crescere nel momento in cui noi commercianti abbiamo la capacità di metterci in gioco in maniera propositiva, avendo anche delle attrazzioni a sostegno”.

Programma consultabile online

Il programma completo si può consultare su https://www.significapalermo.it/torrearsa/. La cura e le pratiche di rigenerazione urbana a base culturale per un luogo di margine, che prova a mettere al centro il tema della comunità e del paesaggio, da oggetto a soggetto che agisce. L’intento progettuale è quello di creare una condizione ambientale che favorisca l’aggregazione sociale e il confronto attraverso la cultura. L’associazione promotrice dell’iniziativa che prende il nome dalla via è l’associazione “Torrearsa” per l’appunto, per realizzare questo ambizioso progetto e processo si è fatta affiancare dall’associazione “Significa Palermo ETS” con la direzione organizzativa di Lino Pellerito, e d’intesa con il Comune di Palermo.