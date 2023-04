Si conclude la rassegna fra le strade del Cassaro

Dall’apertura con la staffetta dei ragazzi delle scuole palermitane alla presentazione di libri di vario genere, passando per i dibattiti a sfondo letterario e civile. Si è conclusa l’ottava edizione de “La Via dei Librai“, rassegna letteraria che ha animato le strade del Cassaro dal 20 al 25 aprile, facendo registrare migliaia di presenza fra gli stand di corso Vittorio Emanuele.

La Via dei Librai: personaggi e temi dell’ottava edizione

Sono stati oltre cento gli eventi all’interno della rassegna letteraria. Momenti di dibattito e di confronto con la cittadinanza su vari temi. Alcuni decisamente emozionanti e che hanno voluto onorare figure rimaste nel cuore dei palermitani, come quella di fratel Biagio Conte, altri più legati all’attualità geopolitica contingente con collegamenti al passato e al presente, come il tomo “Patria Senza Mare”, dedicato al rapporto fra l’Italia e il Mare. Non sono mancati infine i momenti più leggeri, collegati allo sport (con la presenza del presidente del Palermo FC Dario Mirri) e alla musica, con la chiusura dell’evento affidata a Mario Incudine e Lello Analfino.

Contesto, quella de “La Via dei Librai”, nel quale si è pensato anche al futuro del mondo letterario palermitano e alla necessità di un collegamento più presente con le istituzioni. Fatto ribadito anche durante il confronto, svoltosi nella giornata di domenica 23 aprile alla Bilioteca Regionale, fra i quattro rappresentanti delle principali rassegne cittadine (La Via dei Librai, Una Marina di Libri, Illustramente e Festival delle Letterature Migranti). E, a proposito del mondo politico, non sono mancate anche le analisi di quello che il mondo che interessa i diritti civili, in particolare del diritto alla cittadinanza.

Le parole degli organizzatori

Un evento che ha lasciato decisamente soddisfatto il gruppo organizzativo. A cominciare da Giulio Pirrotta e Francesco Lombardo, componenti del Comitato Scientifico che, a margine della manifestazione, hanno tenuto a sottolineare l’importanza di tutti gli standisti presenti. “Oggi, prima dei bilanci ufficiali che seguiranno nei prossimi giorni, è certamente il momento dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa ottava edizione de La Via dei Librai. Innanzitutto i commercianti e gli artigiani del Cassaro Alto con le librerie, gli editori presenti e rappresentati (oltre sessanta), gli autori, i booklovers, gli studenti e i docenti, tutti i lettori, forti e deboli, le istituzioni scolastiche e culturali, ecclesiali e le amministrazioni pubbliche che condividono il merito della riuscita“.