L'intervista all'autrice Emma Amiconi

“La cittadinanza in Italia, una mappa“: questo è il titolo del libro presentato questa sera all’isola Consolo della Cattedrale, all’interno dell’ottava edizione de “La Via dei Librai“, manifestazione letteraria in corso di svolgimento fra le strade del Cassaro di Palermo e che proseguirà fino alla giornata del 25 aprile. Un dibattito al quale hanno partecipato l’autrice Emma Amiconi, della fondazione FONDACA (Fondazione per la cittadinanza attiva); Fabio Lo Verde, docente di sociologia UNIPA; Cristina Pecoraro, della rete regionale di Cittadinanzattiva/Tribunale per i diritti del malato e Francesco Di Giovanni, del Centro Tau.

Amiconi: “Libro miniera di informazioni”

A presentare il contenuto del libro è Emma Amiconi, autrice del testo ed esponente della fondazione Fondaca. “Stiamo presentando un libro che è il risultato di una lunga attività di ricerca realizzata dalla nostra Fondazione. Un tomo che ne illustra i risultati, tesa a definire, indicare, concettualizzare il tema della cittadinanza, inteso come quel dispositivo che può assicurare, nelle società moderne, in particolare in Italia, inclusione, coesione ed egualità di diritti“.

Un testo corposo, legato all’attualità e alle dinamiche geopolitiche che stanno interessando lo scenario internazionale. “Si tratta di una lunga storia, di un dispositivo sottoposto anche a motivazioni legate a dei momenti di crisi, di caduta o di avanzamento, intrecciate a condizioni internazionali, ai cambiamenti enormi che ci sono nelle nostre società, e che analizziamo in tre dimensioni: appartenenza, diritti e doveri, partecipazione alla comunità politica. La speranza è che in molti possano leggere questo libro, che offre una miniera di informazioni che noi offriamo al dibattito pubblico e alle politiche attive“.