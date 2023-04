“Noi siamo molto più arabi di quanto si possa credere”. Ha il gusto della battuta Gaetano Basile, storico e saggista che oggi alla Via dei Librai ha presentato i suoi due volumi dedicati alla Sicilia del tempo degli Emiri e dei Borboni. La presentazione è stata moderata dai giornalisti Giovanna Cirino e Mario Azzolina.

Andiamo per ordine cronologico. Nel suo saggio sulla dominazione araba in Sicilia, Basile smonta alcune ricostruzioni romanzate, che da leggenda popolare si sono tramutate erroneamente in verità storiche. Basile, infatti, ci ricorda come gli arabi di Sicilia non furono i cattivoni dell’Opera dei pupi e neppure quelli della principessa Shahrazad delle Mille e una notte. Furono soltanto nostrani saracini. Gaetano Basile, con la magia dei suoi racconti, ci conduce nella Sicilia degli emiri tra moschee, gelsomini, poeti e seducenti donne velate, ficcando il naso nell’harem, in cucina, tra i banchi dei mercati. Un viaggio nel tempo con l’aiuto di guide eccezionali, i cronisti dell’epoca, siciliani di mille anni fa.

Basile racconta della presenza in Sicilia di questo illustre casato che si realizzò in due periodi per un totale di quasi 150 anni. I Borbone costituirono una dinastia regnante di rilievo, di statura e di dignità nel panorama delle grandi monarchie europee a cui succedettero i Savoia che non hanno forse lasciato specie nel Meridione una traccia del tutto positiva. Anche se è pur vero che dei Borbone non si può di certo fare un bilancio del tutto positivo del loro regno con luci ed ombre che l’autore non tralascia di mettere in evidenza.

Lo stesso trattamento narrativo Basile lo riserva alla trattazione del periodo storico dei Borbone. Lo storico palermitano ci conduce per mano alla riscoperta di come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone. Gaetano Basile, con grande ricchezza di dettagli poco noti del tutto originali, si spinge ben al di là della storia tramandata. Narrando i fatti come in presa diretta , ci guida infatti alla scoperta di vizi e virtù, verità e fake news di questi monarchi che, nel bene e nel male, hanno lasciato il segno su tanti aspetti della vita quotidiana e hanno profondamente inciso sull’architettura, la cucina, le consuetudini giornaliere e la storia stessa della Sicilia.

Basile racconta la modernità che hanno portato con la prima linea ferroviaria Napoli Portici, ma anche le persecuzioni ed i crimini commessi dai Borbone. Insieme a regnanti di indubbio valore e di livello, vi furono personaggi alle soglie del ridicolo o assai pittoreschi.

L’aggettivo “borbonico” ha assunto nel corso del tempo un’accezione negativa, una pesante eredità che il Meridione si trascina dietro, ma leggendo le pagine del libro di Basile ci si rende conto di aspetti niente affatto sgradevoli.