L'ottava edizione

Un’altra giornata ricca di appuntamenti, la penultima dell’ottava edizione de La Via dei Librai che si concluderà martedì 25 aprile. Domani, lunedì 24, infatti sono previsti ben 17 eventi negli spazi destinati alle presentazioni e agli incontri con gli autori. Nell’Isola Consolo alla cattedrale e in quella Pasolini in piazza Bologni i primi appuntamenti sono previsti già alle 10.









Gli appuntamenti

Alle 12 Totò Cascio e Francesca Maccani condividono lo spazio dell’Isola Pasolini in piazza Bologni per dialogare con Angela Fundarò dei loro libri “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” e “Le donne dell’Acquasanta. Una storia palermitana”. Alla stessa ora all’Isola di Robinson l’incontro guidato da Mario Di Caro sul tema “Palermo è un set” a cui parteciperanno i registi Roberto Andò, Vincenzo Pirrotta ed Emma Dante.

Nel pomeriggio alle 17 all’Isola Robinson in piazza Sett’Angeli Stefania Auci, Francesca Maccani e Lorena Spampinato discuteranno su “La nostra Sicilia da romanzo” con la giornalista di Repubblica Sara Scarafia. Alle 18 sul palco centrale della cattedrale lo scrittore Gianmarco Griffi autore di “Ferrovie del Messico”, il romanzo dell’anno, dialogherà con il giornalista di Repubblica Lucio Luca e con l’editore Lillo Garlisi. Subito dopo, sempre sul palco centrale ci sarà l’incontro con l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice che affronterà il tema della santità di strada da Don Pino Puglisi a Fratel Biagio con i giornalisti di Repubblica Fabrizio Lentini e Claudia Brunetto.

Ultimi appuntamenti della giornata alle 21 all’Isola di Robinson con Valentina Greco, Leoluca Orlando e Stefania Auci che discuteranno su “Un anno senza Letizia Battaglia, gli occhi di Palermo” con Eleonora Lombardo, mentre all’Isola Pasolini in piazza Bologni è prevista la proiezione di “Schritten” di Camilla Iannetti e di “Fantasia a quattro mani” di Castrense Scaturro, cortometraggi del Centro Sperimentale di Cinematografia.

IL PROGRAMMA

Quinta giornata – Lunedi 24 aprile

Ore 10:00

Presentazione del libro “La Parola che salva” di Don Sergio Melibi, edizioni Le Lys

Bleu. Con l’autore dialoga Riccardo Rossi, responsabile dei rapporti con i media

della Missione Speranza e Carità

A cura della Missione Speranza e Carità

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 10:00

“Nel caos della complessità, una visione di futuro. Quale politica possibile”

Dialogano Antonio “Arrupe”, e il dott. Francesco Patanè, psicologo

A cura dell’Istituto di formazione politica ”Arrupe”

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 11:00

Evento per bambini

Presentazione del libro per bambini “La vita è un alfabeto”, di Maurizio Piscopo,

Navarra editore. Con l’autore dialogano l’illustratrice Tiziana Viola Massa, Roberto

Tripodi, Vito Lo Scrudato e Maria Grazia Lala

A cura di Navarra Editore

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 11:00

Conversazione “La cittadinanza attiva parte dal ritrovare le proprie radici” con

Antonella Marascia a partire dal suo libro “C’era ‘na vota e c’era…”, Multiverso

editore. Con l’autrice dialoga Rosanna Maranto, direttore artistico del festival

Illustramente

A cura di Illustramente Festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 12:00

Presentazione del libro “Tutto è (più o meno) relativo”, di Fabio Gagliano,

Informazione Libera editore. Con l’autore dialoga Fulvio Fisicaro

A cura di Informazione Libera

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 12:00

Conversazione con Totò Cascio (autore con Giorgio De Martino di “La gloria e la

prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”, ed. Baldini + Castoldi), e Francesca

Maccani (autrice di “Le donne dell’Acquasanta. Una storia palermitana” ed. Rizzoli).

Con gli autori dialoga Angela Fundarò, Presidente Pool antiviolenza e per la

legalità.

A cura di Pool antiviolenza e per la legalità.

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 12:00

“Palermo è un set”. Conversazione con i registi Roberto Andò, Vincenzo Pirrotta e

Emma Dante. Modera il giornalista di Repubblica Mario Di Caro

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Ore 16:00

Presentazione del libro “Le impudiche paste delle vergini”, di Maria Oliveri, Il Genio

Editore. Con l’autrice dialoga Massimo Brizzi

A cura di Il Genio Editore

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 16:00

Presentazione del libro “Le due stragi che hanno cambiato la storia d’Italia: da

Capaci a via D’Amelio”, di Vincenzo Ceruso, Newton Compton editore. Insieme

all’autore intervengono Giusto Catania, Dirigente scolastico e coordinatore della

Rete per la cultura antimafia a scuola, Fabio Trizzino, avvocato della famiglia

Borsellino, Antonio Balsamo, magistrato, e Letizia Magro, docente.

A cura della Rete per la Promozione della Cultura Antimafia nella Scuola

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 17:00

Cittadinanza e umanità

Presentazione del libro “La cittadinanza in Italia, una mappa”, di Giovanni Moro,

Emma Amiconi, e altri autori. Dialogano Emma Amiconi, Fondazione FONDACA,

Fabio Lo Verde, docente di sociologia UNIPA, Cristina Pecoraro, della rete

regionale di Cittadinanzattiva/Tribunale per i diritti del malato e Francesco Di

Giovanni, Centro Tau. Modera Alberto Giampino, psicologo di comunità UNIPA.

In collaborazione La Via dei Librai – Fondazione FONDACA

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 17:00

“La nostra Sicilia da romanzo”. Conversazione con le scrittrici Stefania Auci,

Francesca Maccani e Lorena Spampinato. Modera la giornalista di Repubblica Sara

Scarafia

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Ore 17:00

Cittadinanza e umanità

Presentazione del libro “Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente”, di Roberto

Mistretta, Paoline edizioni. Con l’autore dialogano Antonio Balsamo, magistrato,

Maria Giovanna Romeo, già magistrato, Roberto Greco, giornalista e Fernanda Di

Monte, giornalista e Resp. Eventi Librerie Paoline di Palermo.

A cura della Libreria Le Paoline

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 18:00

“A tu per tu con Gaetano Basile: Palermo e la Sicilia dagli Emiri a Garibaldi”.

Conversazione con Gaetano Basile e la giornalista Giovanna Cirino

A cura di Dario Flaccovio editore

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 18:00

“L’uomo che ha messo in buca l’editoria italiana”. Conversazione con lo scrittore

Gian Marco Griffi, autore di “Ferrovie del Messico”, il romanzo dell’anno. In dialogo

con il giornalista di Repubblica Lucio Luca e l’editore Lillo Garlisi (Laurana e Zolfo)

In collaborazione La Via dei Librai Robinson – La Repubblica

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 19:00

Cittadinanza e umanità

“La santità di strada, da don Pino Puglisi a Fratel Biagio”. Dialogo con

l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e con i giornalisti di Repubblica Fabrizio

Lentini e Claudia Brunetto

In collaborazione La Via dei Librai Robinson – La Repubblica

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 21:00

“Un anno senza Letizia Battaglia, gli occhi di Palermo”. Conversazione con

Valentina Greco, Leoluca Orlando e Stefania Auci.

Modera la giornalista di Repubblica Eleonora Lombardo

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Ore 21:15

Proiezione cortometraggi Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola

Nazionale di Cinema – Palermo

Isola Pasolini (piazza Bologni)

In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di

Cinema – Sede Sicilia

Sesta e ultima giornata – Martedì 25 aprile

Ore 11:00

Presentazione del libro “Fuga da Algor” di Mariano Messina. Informazione

Libera editore. Con l’autore dialoga Fabio Gagliano

A cura di Informazione Libera editore

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 16:00

“Ma davvero i ragazzi non leggono?”. Incontro tra librai indipendenti, booktoker e

studenti. Conduce la giornalista di Repubblica Sara Scarafia

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Ore 16:00

Spazio Booklovers

Con Enza Mineo e Barbara Lo Fermo

Museo RISO

Ore 16:00

Incontro con gli autori e i direttori editoriali di Spazio Cultura Edizioni.

Presentazione di tutte le novità delle varie collane. Modera l’incontro Nicola

Macaione

A cura di Spazio Cultura Edizioni

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 17:00

“Il carcere come Istituto di rieducazione civica”. Dialogano Rita Barbera, già

direttrice dell’Istituto penitenziario “Ucciardone” di Palermo, e Giovanni Fiandaca,

Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Siciliana. Con la testimonianza di Totò

Cuffaro. Modera il giornalista Riccardo Arena

A cura di A.M.P.I. POINT Capo d’Orlando

Isola Pasolini (Piazza Bologni)

Ore 17:00

“La nostra guerra quotidiana. Cronache dal fronte”.

Conversazione con l’inviato di Repubblica in Ucraina Fabio Tonacci ed Enrico

Franceschini, storico corrispondente da Mosca e da Londra e autore del libro

“Come girare il mondo gratis”. Un giornalista con la valigia.” Modera Lucio Luca

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Museo RISO

Ore 18:00

Presentazione del libro “La scala degli angeli. Viaggio tra i ragazzi dell’Orchestra

Quattrocanti di Palermo”, di Maricla Boggio. Con l’autrice dialoga Davide

Camarrone

A cura di Il Genio editore

Museo RISO

Ore 18:00

“Beni culturali e turismo. Da dove dobbiamo ripartire?”.

Conversazione con Laura Anello, presidente dell’associazione La via dei Tesori, e

la direttrice del Museo Salinas Caterina Greco. Modera la giornalista di Repubblica

Giada lo Porto

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

Ore 18:00

Cittadinanza e umanità

Presentazione del libro “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione”, di Angela

Lantosca e Romano Cappelletto, edizioni Paoline. Intervengono le alunne e gli

alunni della Scuola Secondaria di II grado del Convitto Nazionale “Giovanni

Falcone” di Palermo, coordinati dalla docente Sally Rampulla e da Fernanda Di

Monte, giornalista e Resp. Eventi delle Librerie Paoline di Palermo. Introduce

Roberto Greco, giornalista.

A cura della libreria Le Paoline

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 18:00

Presentazione del libro “Trecento giorni di sole” di Giovanni Chinnici, ed.

Mondadori. Con l’autore dialoga la giornalista Elvira Terranova

A cura de La Via dei Librai

Isola Pasolini (piazza Bologni)

Ore 19:00

Presentazione del nuovo libro “Palermo, un’idea di cui è giunto il tempo”, di

Maurizio Carta, Marsilio editore. Con l’autore dialogano Marco Betta,

Sovrintendente Teatro Massimo, Giulio Pirrotta, La Via dei Librai.

Modera Elvira Terranova

A cura de La Via dei Librai

Isola Consolo (Cattedrale)

Ore 21:15

“Voci e storie del Sud”. Incontro con i musicisti Mario Incudine e Lello Analfino.

Con la partecipazione di Antonio Vasta e Pino Ricosta.

Modera la giornalista di Repubblica Giusy La Piana

In collaborazione La Via dei Librai – Robinson La Repubblica

Isola Consolo (Cattedrale)