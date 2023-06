Svenimenti improvvisi e paura a scuola alla chiusura dell’anno scolastico. E’ successo al Liceo Umberto I di Palermo dopo che i ragazzi hanno mangiato una ‘torta alla cannabis”. Almeno questa la ricostruzioni dopo il grande spavento.

Cosa è successo

“Ho ingerito una torta che probabilmente conteneva hashish. Non sapevo che c’era droga in quella torta” ha raccontato, dopo essersi ripreso, il primo ragazzo a san tirsi male. Il giovanissimo studente del liceo Umberto I ha appena 18 anni. Insieme ad altri tre compagni è finito in ospedale dopo avere mangiato una fetta di torta fuori dalla scuola. Una torta che, sembra, fosse stata realizzata a base di hashish.

La festa prima degli esami

La torta l’avrebbero mangiata fuori dalla scuola, in via Parlatore, prima dell’inizio delle lezioni. E’ possibile che sia stato uno scherzo di cattivo gusto ai danni degli studenti dell’ultimo anno di una classe del liceo visto che poco dopo, sui banchi, tutti si sono sentiti male e sono stati portati in presidenza. Qui sono arrivati i sanitari del 118, che li hanno soccorsi e condotti in ospedale: tre al Policlinico e uno al Civico. Uno dei ragazzi è poi risultato positivo alla droga ai test ed ha raccontato di averla assunta senza saperlo, mangiando la torta.

Nessuna grave conseguenza

“Stanno tutti bene e sono a casa – dicono i medici – E’ bastata una flebo per rimetterli in piedi. Nelle urine di tutti e quattro, in realtà, sono state trovate tracce di droga probabilmente ingerita inconsapevolmente come hanno dichiarato i ragazzi”.

La paura e le indagini

Inevitabilmente è stata aperta una indagine che è condotta dalla polizia. Ma intanto la paura sembra rientrata. “Li abbiamo subito soccorsi – dice il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato – e affidati ai sanitari. Mi sono davvero spaventato vedendo svenire il primo ragazzo, poi è toccato agli altri. Sono tutti della stessa classe e spero che si riprendano velocemente in vista degli esami”.