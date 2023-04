I risultati del nuovo convegno all’Ippodromo

Sono stati i puledri di 3 anni i protagonisti della giornata di gare andata in scena ieri pomeriggio all’ippodromo La Favorita di Palermo. Occhi puntati sulla quinta corsa, il centrale, che ha visto i cavalli affidati ai gentleman affrontarsi sul miglio.

I favori del pronostico erano tutti per il numero 6, È Vita Clemar, che non ha tradito le attese. Eppure alla partenza è stata Esmeralda Caf (7) a partire lanciata, ma la cavalla di Francesco Paolo Caruso va di galoppo nei primi 400 metri e viene squalificata.

La testa della corsa viene quindi presa da Eden Jet (5). Corsa che entra nel vivo nella retta opposta all’arrivo, con Etienne Grif (10) che sposta in terza ruota e con uno scatto passa tutti. Tuttavia, all’ultima curva Onofrio Tortorici con la sua È Vita Clemar decide che è finito il tempo di attendere e allunga andando a conquistare la terza vittoria di fila col tempo di 1.15.6. Seconda piazza per Etica Jet (9) mentre Etienne Grif deve accontentarsi del terzo posto.

Quattro corse inserite nel palinsesto nazionale

In totale sono stati 86 i cavalli al via suddivisi su sette corse. Ben quattro di queste inserite nel palinsesto dell’ippica nazionale: seconda, terza, quarta e settima.

Nella seconda l’ha spuntata Andrea Buzzitta su Esperanza Laksmy, vittoria invece per Argokam – guidato da Giuseppe Polizzotto jr – alla terza corsa. Gran tempo (1.14.5) per Giuseppe Porzio su Uliveto Bargal alla quarta, mentre alla settima c’è da registrare il trionfo di Alberto Di Chiara con Deimos Del Circeo. Menzione speciale infine per Urbano Bargal, che alla prima corsa ha trionfato con un ragguaglio cronometrico di rilievo: 1.13.0.

Per quanto riguarda lo scorso convegno, la palma del cavallo più votato va a Elettra Bright, che supera di pochissimo proprio Uliveto Bargal e Corallo Pink. Mentre la giuria tecnica ha deciso di premiare Emiro Clemar.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 aprile, inizio alle 15. L’ingresso è gratuito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- N5 Urbano Bargal – tempo: 1.13.0 – G.Jr Porzio

2- N4 Black Block Alor

3- N3 Blue Moon

Seconda corsa

1- N2 Esperanza Laksmy 1.16.6 – A. Buzzitta

2- N3 Esclusivogal

3- N8 Ebrezza Dei Venti

Terza corsa

1- N4 Argokam – 1.15.7 – G.Jr Polizzotto

2- N3 Verdi Prav

3- N6 Umbral

Quarta corsa

1- N11 Uliveto Bargal – 1.14.5 – G.Jr Porzio

2- N1 Conquistador Bi

3- N3 Ubico Castenada

Quinta corsa (centrale)

1- N6 E’ Vita Clemar – 1.15.6 – O. Tortorici

2- N9 Etica Jet –

3- N10 Etienne Grif

Sesta corsa

1- N5 Daiacco Aby – 1.14.4 – T. Di Lorenzo

2- N8 Debora Grad

3- N7 Dimitri Zs

Settima corsa

1- N2 Deimos Del Circeo – 1.14.1 – A. Di Chiara

2- N5 Diamante Col

3- N11 Dudu Boss