Nel caos del centrodestra e fra le critiche per il ritardi nella designazione della giunta il sindaco Roberto Lagalla prova a forzare la mano agli alleati e accelerare i tempi.

Il sindaco ha scelto il suo vice

Così Roberto Lagalla per la prima volta in una occasione pubblica conferma le indiscrezioni più volte scritte e parla di scelta fatta: sarà Carolina Varchi il vice sindaco. Lagalla lo ha affermato durante un intervento pubblico alla Chiesa della Gancia. Non si tratta di una sorpresa ne di una nomina ma della conferma di quanto era già noto

Mpa: “pronti a dare un contributo”

Nel frattempo gli autonomisti rompono gli indugi, ufficializzano la costituzione di un loro gruppo consiliare a palazzo delle aquile e manifestano la loro posizione: “Il Movimento per l’Autonomia darà il suo contributo di idee e di programmi per lo sviluppo della città in un confronto costruttivo con il sindaco Lagalla”.

Costituito il gruppo nelle more dell’insediamento del Consiglio

“Il gruppo, che a Palermo si è costituito (ancora informalmente per via delle beghe burocratiche ancora non risolte riguardo l’insediamento del Consiglio comunale ndr) attorno a Gaspare Vitrano, ha già coinvolto in città e in vari centri della provincia professionisti ed esponenti della società civile”

I nomi dei ‘tecnici’ ed ‘esperti’ coinvolti

Gli autonomisti fanno i nomi degli esperti coinvolti in questa fase. si tratta di “Umberto Conforti, Giuseppe Spatafora, Martino Savoca, Luca Lo Monaco, Antonio Crivello, Ninni La Spisa, Mimmo D’Anna, Angelo Pinello, Roberto Sciabica, Giuseppe Fascella, Paolo Supporta, Fabiola Piazza, Filippo Cuccia, Carlo Calvaruso, Marco Fiorella e Michelangelo Di Napoli”

Ora il medesimo gruppo “sta lavorando al completamento della struttura organizzativa in vista dell’assemblea metropolitana che si terrà entro l’estate”.

Una posizione rispetto all’esclusione dei minori

Le dichiarazioni ufficiali degli autonomisti suonano come la volontà di ‘battere un colpo’ anche alla luce del tentativo di escludere proprio i cosiddetti partiti minori dal tavolo delle trattative e dalla giunta comunale