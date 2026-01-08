Chris Clun torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo con un monologo brillante incentrato sulle ansie che, volenti o nolenti, assalgono i nuovi genitori. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle ore 21 il palcoscenico di via XX Settembre ospiterà il comedian palermitano in “Toxoplasmosi”, testo scritto da Giulia Cassiba, che racconta la moderna genitorialità con feroce ironia e comica lucidità. Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e ansie nuove di zecca, Clun porta in scena il confronto tutto da ridere tra i genitori di ieri e quelli di oggi, a partire dalla gravidanza: quel magico momento in cui tutti, dai medici ai parenti, dai tiktoker al cassiere del supermercato, diventano esperti in materia.





“Toxoplasmosi” è un monologo comico che parte dall’odissea che è diventata la maternità oggi, tra ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor con l’intelligenza artificiale e nuove ansie “scoperte” dopo gli Anni 90. Un viaggio tragicomico tra consigli non richiesti, l’infanzia contemporanea – rigorosamente “biologica” e “montessoriana”- e quella degli Anni 90, fatta di ciucci abusivi, pannolini di carta vetrata e seggiolini improvvisati. “Toxoplasmosi” è uno show che mette a confronto due mondi: quello dei genitori di ieri, che crescevano figli a istinto, e quello dei genitori di oggi, che crescono figli a linee guida, forum e device con app. Perché la toxoplasmosi forse non l’hai mai presa, ma l’ansia si!

Informazioni e prenotazioni

Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 10; ingresso duo 15 euro (€ 7,50 cad)

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Chris Clun

Prezzo: 10.00

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/44955

