L'inciviltà che paralizza Palermo

Uno dei grandi problemi di Palermo è il traffico. Non solo una citazione cinematografica ma una triste realtà. “Palermo è una bella città, purtroppo siamo famosi nel mondo per qualcosa di negativo. Una piaga, terribile, è il traffico”. “Oltre all’Etna, la siccità, è il traffico che è frutto nella natura dell’uomo. Una piaga che infama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo”. “Un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere”. Quella che è una citazione cinematografica, resta comunque una triste realtà. Così Dante, sosia di Jonny Stecchino, protagonista dello storico film di Benigni, scopriva che una delle piaghe di Palermo è proprio “il traffico”.

Caos e disagi in tutta Palermo

Lo sanno bene gli automobilisti palermitani che trascorrono ore e ore rinchiusi nella loro auto, in attesa che quella fila interminabile si sblocchi. Dal ponte Corleone al tappo di viale Regione a Palermo la piaga del traffico, nel corso di queste settimane, si fa sentire in maniera più forte.

Il caso di via Belmonte

Oggi l’ennesimo ingorgo, in via Belmonte. Il traffico della via è stato bloccato da un’auto in doppia fila. Tra urla e imprecazioni, le auto restano ferme in mezzo alla carreggiata. Sono le 10.45 e la coda cresce a dismisura. “Non c’è nemmeno l’ombra di un vigile urbano”, dice chi ci invia il video girato tra l’incredulità della gente. Quello dell’auto in doppia fila resta un vizietto fin troppo comune a Palermo e, forse, troppo pochi sono i controlli della Municipale.