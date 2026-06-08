Le indagini della guardia di finanza

I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda, nei confronti di cinque uomini e una donna palermitani e campani accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Per tutti il gip ha disposto l’obbligo di dimora.

Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo – Gico, nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, che opera nella città di Palermo e con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e pedinamenti, sono stati ricostruiti i approvvigionamento del narcotico da parte di palermitani, che acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Nel corso delle indagini sono stati bloccati nove corrieri sequestrati di circa 80 chili di sostanza stupefacente.

Gli elementi investigativi raccolti hanno, quindi, permesso di accertare l’inserimento degli indagati nel settore del narcotraffico evidenziando il loro coinvolgimento in numerosi episodi di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.

L’odierna attività testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, nel quadro delle direttive impartite dall’Autorità Giudiziaria, nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento per la criminalità organizzata.

