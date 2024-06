L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare per occupazione del suolo pubblico in via Maqueda, in occasione della manifestazione “Rinasce via Maqueda”, la rassegna di eventi che animerà quest’importante asse viario dal 13 al 16 giugno 2024.

Il provvedimento

Il provvedimento istituisce la chiusura al transito veicolare e di cicli, motocicli, velocipedi e monopattini in via Maqueda, nel tratto compreso tra la via del Bosco e la piazza Villena, dal 13 al 16 giugno 2024, dalle ore 17.00 alle ore 02.00.

Sarà mantenuta una corsia centrale di larghezza non inferiore a 3,50 m per consentire il transito dei mezzi di soccorso in emergenza e delle forze dell’ordine.

Il bando per l’estate di Rosalia

“L’Estate di Rosalia, La Santa dei piccoli palermitani”. E’ questo il tema di un avviso pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e rivolto ai soggetti del terzo settore e delle formazioni sociali e di tutti i soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive e/o socio culturali a favore di minori, per la realizzazione di attività estive da svolgere dal 1° al 26 luglio prossimo.

Come presentare domanda

Le istanze per la presentazione dei progetti di attività di animazione territoriale rivolte a minori di età compresa tra 3 e 14 anni e che dovranno avere tematiche legate alla ricorrenza del 400mo Festino di Santa Rosalia dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 7 giugno e fino alle ore 12 del prossimo 17 giugno.

Il Festino numero 400

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha presentato il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, alla presenza del direttore Francesco Bongarrà e del Country Manager Enit in Uk, Flavio Zappacosta. “Ringrazio il direttore Bongarrà per la splendida accoglienza. Questa per noi – dichiara il primo cittadino – rappresenta un’altra importante tappa del percorso di promozione dell’anno rosaliano che animerà Palermo sino al 2025 valorizzando il patrimonio culturale e artistico della nostra città e del territorio metropolitano con un ricco programma di eventi. Palermo sta vivendo un periodo di rinascita e di trasformazione grazie alla quale sta costruendo una nuova identità metropolitana, connettendo tradizione e innovazione, arte e intrattenimento e il quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia sarà una grande opportunità di rilancio turistico che quest’anno avrà anche la firma di un direttore artistico di fama internazionale, come Marco Balich”, sottolinea il sindaco metropolitano di Palermo Roberto Lagalla.