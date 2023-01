Un uomo è morto in un incendio divampato in un appartamento al terzo piano in via Francesco Scaduto 6 nella zona di via Sperlinga. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

L’incendio non è ancora stato spento. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa sia successo e le cause del rogo.

I primi accertamenti

L’incendio è divampato nel residence alle spalle di Villa Sperlinga. Pare che l’uomo di 80 anni avesse la casa piena di tantissimi oggetti. Il rogo potrebbe essere partito da una sigaretta e o da un corto circuito.

Tutta la roba dentro ha alimentato le fiamme che hanno ucciso il pensionato in poco tempo. L’appartamento è diventato irrespirabile in pochi minuti per il monossido di carbonio che si è sprigionato.

L’identità della vittima

L’uomo morto in casa si chiama Vincenzo Ajovalasit, 80 anni. Dentro casa i vigili del fuoco hanno trovato di tutto compreso quattro bombole di gas. Il palazzo dove viveva il pensionato è stato evacuato per accertare l’agibilità. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa non appena hanno notato il fumo intenso uscire dall’appartamento.

Il difficile intervento

I vigili del fuoco sono ancora impegnati a mettere in sicurezza l’appartamento. Stanno intervenendo le squadre speciali del nucleo Nbcr per effettuare i primi rilievi e cercare di stabilire cosa abbia provocato l’incendio.

Non appena spento l’incendio sarà il nucleo investigativo del Comando provinciale a eseguire le valutazioni esatta delle cause e della dinamica.

Le giornate difficili del vigili del fuoco

Sono giorni difficili e di grande impegno per i vigili del fuoco. l’intervento di poggi, infatti, avviene quando molte squadre sono ancora impegnate al porto di Palermo dove si sta provando ad accelerare per entrare nel “cuore” della nave traghetto “La Superba” e spegnere l’origine del fuoco. “Entro oggi potremo riuscire nell’obiettivo” dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco dei Palermo che oramai da 9 giorni sta combattendo contro il devastante rogo scoppiato al’interno dell’imbarcazione. E’ sbarcata al porto di Palermo, dove ha preso fuoco il traghetto, una squadra speciale dei vigili del fuoco proveniente da Genova.