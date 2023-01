Il rogo questa notte intorno alle 2

Un probabile incendio doloso ha distrutto questa notte a Villagrazia di Carini 11 veicoli all’interno di due autofficine. E’ accaduto sulla via Provinciale, una delle strade principali della borgata Carinese, in provincia di Palermo. L’allarme è scattato intorno alle 2, immediati sono scattati i soccorsi. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, nonostante l’immediatezza dell’intervento sono andate distrutte per 11 automobili.

La videosorveglianza

Il rogo ha interessato un unico spiazzale che è condiviso da due diverse autofficine. Una gestita da un uomo di 50 anni e l’altra di un uomo di 55 anni. Per ore i pompieri sono stati impegnati a domare il rogo devastante. Indagano i carabinieri della compagnia di Carini che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza della zona. Pare che le telecamere abbiano potuto riprendere gli incendiari in azione. In corso ulteriori accertamenti.

Inizio di anno sotto il segno del fuoco

Nel Palermitano questo inizio di anno ha portato già ad altri incendi di accertata natura dolosa. Nella notte tra il 3 e 4 gennaio scorsi a fuoco l’auto di una donna a Casteldaccia. Indagano i carabinieri sull’episodio ma pare che non ci siano dubbi sulla matrice dolosa. Ad essere state trovate tracce che riconducono al raid criminale di qualche piromane. Il rogo è scoppiato in via Messina, dove era posteggiata l’auto, una Suzuki. Intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ad essere poi messo in sicurezza il veicolo, a cui è stata staccata la batteria per evitare scoppi o atre situazioni pericolose.

L’incendio alla Noce

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi tre auto sono state avvolte dalle fiamme nel quartiere della Noce a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra le vie Cristoforo Scobar e Adolfo Holm per domare un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate. Due mezzi sono andati distrutte dalle fiamme mentre un terzo è rimasto pesantemente danneggiato. Paura anche tra i residenti visto che le tre auto in fiamme erano parcheggiate in uno slargo, davanti ad alcuni edifici di via Vito Sorba. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre del 115 hanno eseguito un accurato sopralluogo per chiarire cosa ha scatenato l’incendio. Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine e della polizia municipale.