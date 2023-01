L’incendio scoppiato in mattinata a Palermo

Tre auto avvolte dalle fiamme nel quartiere della Noce a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all’incrocio tra le vie Cristoforo Scobar e Adolfo Holm per domare un incendio che ha coinvolto tre mezzi parcheggiati. Due auto sono andate distrutte dalle fiamme mentre una terzo è rimasta pesantemente danneggiata.

Paura per i residenti

Paura anche tra i residenti visto che le tre auto in fiamme erano parcheggiate in uno slargo, davanti ad alcuni edifici di via vito Sorba. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre del 115 eseguiranno un accurato sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio. Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine.

L’intimidazione a Partanna Mondello

Mentre sono in corso indagini per questo incendio alla Noce, altri episodi simili sono stati ricondotti a raid dolosi. Come l’intimidazione col fuoco registrata su un autocarro di un’impresa edile, dato alle fiamme nel cuore di Partanna Mondello. Sono intervenuti i vigili del fuoco in massa per il rogo di un grosso mezzo dato alle fiamme in via Aiace. Secondo un copione ormai consolidato è stato preso di mira un mezzo di una ditta edile che stava eseguendo i lavori. Una intimidazione secondo gli inquirenti visto che il rogo sarebbe doloso come hanno accertato gli specialisti dei vigili del fuoco e gli uomini della scientifica della polizia.

Altre tre auto a fuoco a Palermo

La scorsa estate altre tre auto a fuoco sempre a Palermo. I vigili del fuoco furono impegnati per spegnere incendi in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Carabinieri e polizia avviarono indagini per riuscire ad accertare le cause dei roghi. Ventiquattro ore prima erano andate a fuoco altre tre auto in via Rocky Marciano allo Zen, sempre a Palermo. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, furono danneggiate invece una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest’ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.