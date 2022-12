IL GESTO

Ormai da 6 anni, nel quartiere Noce di Palermo, quando arriva Natale si rinnova la tradizione. Grazie alle donazioni di residenti, associazioni e commercianti della zona, anche quest’anno è stata accesa una stella luminosa al centro di piazza Principe di Camporeale. Nonostante il periodo di crisi economica che le famiglie e le attività stanno vivendo, hanno comunque deciso di contribuire per donare una stella di speranza al proprio quartiere.

L’iniziativa

A promuovere l’iniziativa è Davide Grasso, consigliere della V circoscrizione, impegnato attualmente nella battaglia a difesa del Reddito di Cittadinanza, che vedrà i percettori scendere di nuovo in piazza mercoledì 21 dicembre, alle 9:00, partendo dal Castello della Zisa.

“Piazza Principe di Camporeale si trova tra la Noce e la Zisa, due quartieri popolari, abitati da famiglie in difficoltà economica, che stanno subendo un’ulteriore mazzata in questa fase di crisi. Anche qui, come nel resto della città, diverse attività hanno dovuto chiudere battenti, prima a causa della pandemia, ora a causa degli aumenti. Tante famiglie non lavorano e rischiano ora di perdere il Rdc. Rinnovare la tradizione e riuscire ad accendere la stella, quest’anno assume un valore ancora più forte, dimostrando che il senso di comunità e l’appartenenza al quartiere superano le difficoltà” – spiega Grasso.

La stella

La stella è visibile arrivando da via Noce, da via Perpignano e da via Serradifalco e rimarrà al centro della piazza fino alla fine delle feste. Accanto, una targa per ringraziare chi ha contribuito e augurare buon Natale ai residenti.