Temperature alte e focolai nel traghetto al porto di Palermo

Continuano a lavorare i vigili del fuoco nella nave “Superba” della Ngv tra mille difficoltà. Da sabato il traghetto si trova nella banchina Santa Lucia in preda ad un vasto incendio scoppiato all’interno. L’unica zona al centro degli interventi è il garage dove ci sono tutti i mezzi. Lì i pompieri non sono riusciti ad entrare definitivamente perché la temperatura è ancora alta e in questi giorni si sono verificati ancora nuovi focolai. I mezzi sono carichi di materiale, di carburante e le vernici.

Allarme non ancora rientrato

Una miscela che crea ancora allerta all’interno della nave della Ngv. La zona del garage è anche allagata nonostante l’intervento della compagnia che da qualche giorno ha iniziato le attività con le idrovore per svuotare la stiva. Le attività proseguiranno ancora. Serve ancora qualche giorno prima di potere intervenire completamente nel traghetto e metterlo in sicurezza. Poi sarà la volta dalla conta dei danni che si preannunciano ingenti.

Importati passi avanti

Comunque in questi ultimi 2 giorni i vigili del fuoco hanno ulteriormente fatto importanti passi avanti verso lo spegnimento del rogo nella nave della Ngv. Le squadre oramai sono passate al piano superiore del natante ed hanno del tutto circoscritto le fiamme già da ieri. Adesso l’incendio è confinato ai garage del ponte 4 e 5 e alla zona della prua, dove insistono delle criticità. Nei ponti 7,8 e 9, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, “la situazione è sotto controllo”.

Mezzi danneggiati

Le temperature sono ancora alte e ormai si aspetta che l’incendio si estingua da solo nel traghetto. Il tentativo di soffocare il fuoco è fallito. Gli idranti utilizzati dai rimorchiatori per raffreddare le paratie hanno danneggiato gli oblò del traghetto. E così da lì è entrato ossigeno che ha alimentato le fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare più volte nella stiva. Hanno visto che nella nave c’è un metro d’acqua, le auto e i mezzi all’interno sono danneggiati. Alcuni mezzi sono finiti su altre vetture.