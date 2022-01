INDAGA LA POLIZIA

Tragedia a Borgovecchio, a Palermo. Un uomo di settantadue anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Ettore Ximenes. A trovare il cadavere esanime dell’anziano sono stati i vigili del fuoco, chiamati dagli abitanti del palazzo. Il rinvenimento del corpo è avvenuto intorno alle 16.45.

Il personale del 115 è entrato all’interno dell’appartamento al terzo piano, servendosi di un’autoscala. Da lì hanno forzato la finestra ed hanno constatato la tragica scoperta. I vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata dai residenti del quartiere. Quest’ultimi hanno fatto la segnalazione alle forze dell’ordine ed ai pompieri perché non hanno più visto l’anziano nell’ultima settimana. Da chiarire le cause del decesso, per le quali si attende il parere del medico legale. Sul posto è arrivata una volante della polizia di stato per espletare le operazioni di rito.

L’uomo non si vedeva in giro da giorni

Secondo quanto riferiscono i residenti del palazzo, l’anziano non aveva figli e viveva da solo. L’uomo era conosciuto nella comunità dello storico quartiere dell’ottava circoscrizione per essere un tuttofare, in particolare specializzato nel posizionamento e nella riparazione di antenne.