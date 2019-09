La donna in albergo insieme al marito

La vittima è una turista tedesca di 65 anni trovata senza vita in spiaggia Mazzaforno, località balneare di Cefalù in provincia di Palermo.

A chiamare la Capitaneria di Porto i dipendenti della struttura alberghiera.

Sono in corso indagini per accertare la morte. Al momento non è esclusa nessuna pista. A coordinare le indagini il pm della procura di Termini Imerese.

Pare che la donna abbia ingerito dei farmaci anti psicotici e abbia bevuto alcool. Pare che in camera in albergo il marito ha trovato un biglietto di addio nella camera d’albergo.

Il corpo della donna è stato portato nell’obitorio del cimitero di Cefalù.

E’ stata disposta l’autopsia per comprendere le cause della morte.

Il marito è stato sentito dagli uomini della Capitaneria di Porto che indagano.