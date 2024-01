Tragedia a Cefalù in un albergo. Domenico Manganello aveva finito di lavorare da poco quando si è sentito male e si è accasciato senza più rialzarsi. Tragedia a Cefalù dove ieri è morto un operaio di 45 anni, era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un hotel sul mare, le Calette di via Cavallaro, 12.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che, al loro arrivo, non hanno potuto fare niente trovassi costretti a constatare il decesso.

L’allarme è stato lanciato dai colleghi dell’operaio, un uomo originario di Collesano, dopo il malore accusato alla fine del turno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica. E’ stata disposta l’autopsia

L’eventuale esame autoptico da eseguire all’Istituto di Medicina legale del Policlinico servirà a chiarire le cause del decesso così da valutare se ci sia qualche correlazione tra la morte e le condizioni di lavoro. Chiesto anche l’intervento del personale dello Spresal dell’Asp, l’unità che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Increduli amici e parenti

Sinceramente non so che parole usare in questi momenti anche perché di parole non ne ho, non riesco a capacitarmi di quello che è successo, perché hanno portato via proprio a te? Sei sempre stato e sempre sarai come un fratello anche se noi non ce lo dicevamo spesso. Quanti ricordi belli e brutti, dentro e fuori che abbiamo avuto anche se con te di ricordi brutti, non ne potevamo avere visto che

riuscivi a farci ridere anche quando tutto andava male! La vita è cosi ingiusta, porta via sempre la gente migliore.

Che tu possa avere sempre il vento in poppa che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a suonare e danzare con le stelle. Riposa in pace Mimmo Manganello .??

Caro Mimmo Manganello , che dire, non ci sono parole ma solo tanta, tantissima tristezza… !!!

Sei stato un Padre, un Marito ed un Amico esemplare ed UNICO. Voglio ricordarti così, Fratello, come ci chiamavamo noi

Grande amico e fratello te ne sei andato troppo presto ancora ora non posso crederci…..Proteggi da lassù la tua meravigliosa famiglia,mi mancherai tantissimo tvb grande lavoratore ma soprattutto umile e sinceromancherai tanto a me e allo staff Le Calette…Io ti ricorderò sempre per le belle parole che mi dicevie mi hai aiutato tanto nei momenti difficili!!!!