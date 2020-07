Una donna di 68 anni è morta in mare a Mondello. La donna è stata soccorsa dal personale del 118, dagli uomini della Capitaneria di Porto e da una dottoressa che si trovava in spiaggia.

La donna si trovava nella spiaggia libera nei pressi del commissariato Mondello della polizia.

E’ stato anche utilizzato il defibrillatore per cercare di rianimare la bagnante. Ma non c’è stato nulla da fare. La donna si è sentita male mentre si trovava in mare.

Subito è stata soccorsa, ma per lei non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il medico legale.