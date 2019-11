E’ morto a Villa Sofia dove era ricoverato a seguito di un incidente stradale il giovane Daniel Giordano, 21 anni ragazzo di Partanna Mondello che lottava fra la vita e la morte.

Il giovane è morto all’ospedale Villa Sofia, dopo un incidente avvenuto lunedì all’interno della Favorita a Palermo. I medici hanno chiuso la procedura per l’accertamento di morte cerebrale. Secondo una prima ricostruzione il giovane era in sella al suo scooter, un Honda Sh bianco, e, per cause ancora da accertare, è finito fuoristrada all’altezza del cancello del Giusino.

A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi sul posto. Non è escluso però che altri mezzi siano stati coinvolti.

Dopo il violento impatto il ragazzo, apprendista pizzaiolo residente a Partanna e appassionato di boxe thailandese, è stato portato d’urgenza con un’ambulanza al pronto soccorso.

A darne notizia sul suo profilo Facebook è il deputato regionale Edy Tamajo che raccoglie il cordoglio di tutta la borgata

“Un altro figlio del nostro quartiere è andato via……! – scrive Tamajo postando una fotografia dello sfortunato ragazzo – Un’altra vita spezzata dal destino………da un destino crudele……..!!!!! Tristezza infinita…..!”

L’intero quartiere è a lutto per la scomparsa del giovane sfortunato. Una borgata che di lutti simili me ha vissuti tanti, fin troppi negli ultimi anni.

“Soltanto chi è genitore può capire il dolore che si può provare, quando si perde un figlio… – continua Tamajo sempre sul suo profilo Facebook – Riposa in pace Daniel ……che Dio trovi la forza alla tua famiglia di andare avanti…!!!!!!”