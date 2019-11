Tragedia sul lavoro in una autofficina di via Ugo La Malfa nella zona commerciale a Nord di Palermo. Un giovane di appena 18 anni è morto dilaniato dall’esplosione di un pneumatico di un grosso mezzo .

L’incidente è ancora da ricostruire nei dettagli ma sembra che il ragazzo stesse sostituendo la gomma quando questa gli è letteralmente esplosa in faccia dilaniando il malcapitato.

Il ragazzo sarebbe di origini senegalesi e non si conosce il suo ruolo nell’officina se cioè fosse un apprendista come era sembrato in un primo momento o se si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Appena accaduto l’incidente sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri che indagano sull’accaduto.

L’assurdo incidente non sembra, al momento avere una spiegazione chiara anche se le indagini, affidate proprio ai carabinieri, sono appena iniziate.

L’incidente, per quanto rarissimo, non è unico. Una vicenda analoga è avvenuta nelle scorse settimane in Cina ed il video di quell’incidente costato caro a una mamma e al suo bambino ha fatto il giro del mondo a dimostrazione del fatto che simili esplosioni sono possibili ed estremamente pericolose

(foto repertorio)