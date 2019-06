Salvi solo per una causalità

Ancora un incidente sul lavoro e questa volta solo per miracolo due persone sono rimaste vive dopo che un cancello ha ceduto finendo rovinosamente per terra e schiacciando i due operai.

L’episodio è avvenuto questa mattina. Due operai sono rimasti feriti a Catania a causa della caduta, per cause ancora da accertare, di un cancello scorrevole di un cantiere di lavori di demolizione e ristrutturazione all’interno di alcuni locali dell’ex Banca Intesa. Fortunatamente non sono rimasti del tutto schiacciate grazie ad un avvallamento del terreno sul quale si trovavano.

E’ accaduto all’angolo tra il Viale Vittorio veneto e Corso delle Province. All’arrivo dei Vigili del fuoco i due operai non erano più sotto il cancello e sono stati trasportati negli ospedali Garibaldi e Cannizzaro. Sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri. All’operaio soccorso nell’ospedale Cannizzaro è stata riscontrata la frattura del femore ed altri accertamenti sono in corso da parte dei medici.