Una fuga di gas ha causato un forte esplosione nei pressi di piazza Leoni a Palermo. Il boato è stato udito anche da molto distante ed ha causato scene di paura nel quartiere.

Tre persone sono rimaste lievemente ferite in un incendio divampato questa sera a Palermo, in un ristorante in piazza Leoni.

Le cause del rogo, secondo i pompieri, sarebbero da attribuire ad una fuga di gas proveniente dalle bombole. Alcune abitazioni sopra il ristorante sono state evacuate. Indaga la polizia di Stato.

Il fumo che esce dalla palazzina che ospita l’esercizio commerciale a piano terra ha allarmato a lungo gli abitanti della zona. Sul posto sono giunte numerose squadre dei Vigili del fuoco che hanno accertato la situazione e tranquillizzato i residenti.

L’area è stata messa in sicurezza. Bisognerà accertare cosa abbia causato la fuga di gas e l’esplosione le cui conseguenze potevano essere molto più gravi di quanto avvenuto.

Le condizioni dei feriti non sembrano preoccupanti m,a dovranno essere i sanitari in ospedale ad accertarsene