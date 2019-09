Ore di paura in via Portella della Ginestra

Un incendio è divampato la scorsa notte nella macelleria enoteca in via Portella della Ginestra a Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per qualche ora per spegnere le fiamme e circoscrivere il fuoco.

Tante le persone scese in strada per assistere all’intervento dei pompieri. Sono in corso indagini da parte della polizia per accertare le cause del rogo.

Al momento non si esclude nessuna pista.