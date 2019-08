Oggi i funerali

Una tragedia che ha sconvolto Polizzi Generosa. Un’intera comunità piange il giovane di Gandolfo Scarpinato, morto prematuramente all’età di 25 anni.

Gandolfo rimarrà nei cuori dei suoi compaesani e dei suoi tanti amici che ne hanno apprezzato le doti, il cuore d’oro ed il grande sorriso.

I funerali verranno celebrati presso la chiesa di San Gandolfo a Polizzi Generosa, oggi, alle ore 15,30. Il cordoglio va alla famiglia ed alla comunità tutta per la triste e prematura perdita.

“Le risate che ci siamo fatti a scuola erano fantastiche – scrive Michele – agli inizi che siamo conosciuti non mi facevi tanta simpatia perchè mi davi sempre fastidio e te lo dicevo sempre nonostante scherzavi😂 ma poi passando più tempo insieme chiacchierando e scherzando siamo diventati ottimi amici e avevamo creato uno splendido rapporto, ricordo con gioia la nostra indimenticabile gita in Calabria, dovevamo sempre tenerti d’occhio perché facevi cretinate assurde e ci facevi sbellicare dalle risate come quando avevi provato ad acchiappare a mani nude una colomba e quando senza farlo apposta avevi sputato nella scarpa di Velio 😂😂😂 non ti dimenticherò mai, non mi spiego questo gesto così estremo e disperato ma ti vorrò sempre bene fratello ovunque tu sia buon viaggio ti porterò sempre nel mio cuore❤❤😪😪”.

“I giovani che ci sembrano sempre pieni di vita, – scrivono nella comunità madonita – di sogni e di speranze nel cuore, con la spensieratezza negli occhi… Quante volte magari sarà capitato di soffermarsi a guardarli e a pensare che si vorrebbe avere ancora quell’età in cui non c’erano pensieri e problemi da dover affrontare. Invece non è proprio così, è sbagliato pensare che tutti i ragazzi trovano sempre e soltanto gioia perché molto spesso accade infatti che sono loro per primi a vivere problemi in maniera sbagliata ampliandone la loro intensità in maniera negativa e questi, spesso degenerano, sembrano essere insuperabili, troppo difficili da affrontare.

Soprattutto nella categoria giovanile, sono proprio quei problemi ai quali spesso non si presta tanto attenzione, ai quali non si dà la giusta importanza ed il giusto ascolto,a prendere il sopravvento sul individuo prendendo una brutta piega, spesso fatale.

Molte cose nella società si danno per scontato e si prendono con leggerezza. È una triste realtà che da sempre distrugge la nostra società. Nonostante l’amore che pensiamo di dare c’è spesso, nonostante tutto, indifferenza,poca sensibilità e poco dialogo. Ci si sente soli e non ci si sente mai capiti nonostante tutto.

Si prega il buon Dio allora,di dare la forza a tutti i ragazzi e affrontare il difficile in ogni circostanza senza mai perdersi e senza mai affondare fino al punto di pensare che si possa fare a meno della vita.

I paesi delle Madonie sono come una grande famiglia e possono essere una piccola agenzia personale d’ascolto. Chiunque può tendere una mano e può confortare in un qualsiasi momento l’altro immettendo fiducia e serenità.