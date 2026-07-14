Una giornata di vacanza e passione per il mare si è trasformata in dramma sull’isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie. Dario Onorato, un palermitano di 35 anni, ha perso la vita durante un’immersione nelle acque di Punta Barone. La notizia ha sconvolto sia la comunità locale che quella del capoluogo siciliano.

Il dramma a Punta Barone

L’uomo si trovava in acqua per una battuta di pesca subacquea in apnea, senza l’ausilio di bombole, quando è rimasto vittima di un malore o di un fatale incidente subacqueo che non gli ha lasciato scampo. A far scattare la macchina dei soccorsi sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a galla e per il prolungarsi dell’assenza del trentacinquenne.

I soccorsi inutili

L’allarme è stato lanciato immediatamente, attivando i soccorritori. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il punto indicato a Punta Barone, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane sub, sotto lo shock dei parenti presenti sul posto.