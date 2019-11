Il dolore di amici e parenti

I genitori lo hanno trovato nel letto senza vita. Per Salvo Licari, giovane di 21 anni non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Ma il giovane era morto. Per la borgata marinara e i tanti amici un dolore immenso. Salvo Licari ha frequentato l’istituto alberghiero Paolo Borsellino.

Tantissimi i messaggi degli amici che piangono un amico e un ragazzo per bene.

Riposa in pace amico mio ti ricorderò sempre con il tuo sorriso tvb Salvo Licari😭😭

Anche oggi senza parole , anche tu sei volato via come se niente fosse. Che brutte notizie che mi arrivano alle orecchie, poi Tu un ragazzo diventato uomo sin da piccolo, un ragazzo davvero umile ma soprattutto pieno di vita. Mancherai a tutti Licari riposa in pace ❤️❤️

Salvo Licari

Ciao amico mio…fai buon viaggio riposa in pace…🖤 Salvo Licari

Volato in cielo troppo presto.. caro Totò adesso para in cielo..R.I.P Salvuccio 🙏😞😞

Non posso fare altro che ricordati così.

Spero che anche da lassù riuscirai a divertirti davanti quella porta che tanto ti faceva stare bene.

Ti mando un bacio sperando che ti arrivi,ovunque tu sia. Ciao amico mio! Salvo Licari.

La madre ha trovato il giovane gonfio e tumefatto. E’ stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.