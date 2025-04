Un grave lutto ha colpito la comunità di Trabia. Luca Vaianisi, 27 anni, è morto improvvisamente lasciando un vuoto profondo tra familiari, amici e conoscenti. Il giovane, molto legato alla sua terra e alla natura, era noto in paese per il suo sorriso gentile e per il suo amore per il mare, che spesso raccontava anche attraverso i social.

Una comunità sconvolta: il dolore degli amici

La notizia della sua scomparsa ha scosso la cittadina alle porte di Palermo. In tanti, in queste ore, stanno esprimendo messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. “Un ragazzo buono, sempre pronto ad aiutare gli altri”, scrivono sui social amici e compagni di scuola. Luca era molto conosciuto anche nel mondo della ristorazione locale, dove aveva lavorato negli ultimi anni.

Il ricordo della famiglia

La famiglia Vaianisi, molto conosciuta a Trabia, è stretta nel dolore. I genitori e i fratelli hanno ricevuto l’abbraccio dell’intera comunità, in un momento di profondo smarrimento. I funerali si terranno nei prossimi giorni presso la Chiesa Madre del paese, dove in tanti si riuniranno per dare a Luca l’ultimo saluto.

Un amore per la vita semplice e la natura

Dai suoi profili social emerge il ritratto di un giovane che amava le escursioni, le giornate in riva al mare, e che viveva la quotidianità con entusiasmo e semplicità. Luca amava immortalare paesaggi della sua Sicilia, tra tramonti e scorci marini, condividendo con amici e conoscenti il suo sguardo limpido sul mondo.

Il cordoglio anche online

Molti utenti stanno condividendo foto e pensieri per ricordarlo. “Non ci posso credere, il tuo sorriso rimarrà con noi”, scrive una ragazza. “Ti porteremo sempre con noi, fratello”, dice un altro messaggio. Un lutto che lascia senza parole, e che segna profondamente l’intera comunità di Trabia.