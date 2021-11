Una ragazza di 21 anni è morta a Bagheria dopo essere caduta dal quarto piano. La tragedia in via Rossi. Ancora non si conoscono i motivi del gesto né se sia trattato di un incidente.

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare.

Tantissimo il dolore per quanto successo.