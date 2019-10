Proclamato il lutto cittadino dal sindaco

Saranno celebrati oggi i funerali di Giorgio Casella, 17 anni, una delle due vittime del tragico incidente di Belmonnte Mezzagno, in cui è rimasto ucciso un altro ragazzo di 16 anni Kevin La Ciura e altri tre giovani sono rimasti feriti e si trovano ancora ricoverati in ospedale.

Il sindaco Salvatore Pizzo ha proclamato il lutto cittadino.

“Oggi si svolgeranno i funerali che ha sconvolto la nostra comunità, – ha scritto il sindaco – verrà pertanto proclamato lutto cittadino, per manifestare in maniera tangibile e solenne il dolore della comunità; l’ordinanza prevederà la sospensione delle attività lavorative e commerciali per tutta la durata delle esequie, mentre rimarranno attive le scuole, gli uffici pubblici ed i servizi essenziali”.