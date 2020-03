Intervento della polizia

Ieri pomeriggio in corso Tukory è deceduto un uomo di 63 anni. Stava passeggiando per strada e all’improvviso si è accasciato per terra. La vittima era il portiere del dipartimento di biomedicina e neuroscienza del Policlinico Universitario che si trova in via Del Vespro.

E’ successo tutto all’improvviso. L’uomo, probabilmente colpito da un malore, si è accasciato per terra e non si è più rialzato.

Nonostante il tempestivo intervento dei passanti e del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha per sempre cessato di battere.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Coperto da un lenzuolo bianco in attesa del medico legale. E’ intervenuta la polizia e gli agenti di polizia municipale.

La salma dopo l’ispezione sul corpo del portiere è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.