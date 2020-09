vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo

Si sente male, si accascia e muore poco dopo. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via dei Cantieri a Palermo dove ha perso la vita un sessantenne. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava passeggiando nell’ultimo tratto della strada, vicino piazza Antonino Caponnetto (meglio conosciuta come piazza Giachery), quando avrebbe accusato un malore.

Il sessantenne è entrato quindi in un centro estetico nel tentativo di chiedere aiuto ma è stramazzato al suolo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 arrivati a bordo di un’ambulanza. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Al termine dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma per la celebrazione dei funerali.

Ma non si tratta dell’unico decesso avvenuto per strada a Palermo negli ultimi giorni. Il 25 settembre, un turista è morto durante un tour nel centro storico della città.

Un emiliano di 78 anni è deceduto in via Alloro a causa di un improvviso malore. L’uomo aveva appena terminato un giro a bordo di una motoape e si trovava all’altezza di Palazzo Abatellis quando si è accasciato al suolo. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti di polizia che hanno chiuso la strada per consentire al medico legale di eseguire l’ispezione cadaverica.

L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il giorno precedente, una tragedia analoga si era verificata nei pressi di un supermercato di Palermo dove un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato colto da un malore.

Il dramma si è consumato in mattinata nei pressi di un supermercato Conad di corso Calatafimi.

Secondo quanto si apprende, la vittima stava facendo la spesa, quando è stato colto da un improvviso malore. Il 66enne si è accasciato ed è morto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti anche i Carabinieri.

(foto di repertorio)