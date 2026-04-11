Sono tanti che ricordano il dolce volto di Najahi Jaleleddine, 41 anni quando ancora con la tuta da lavoro andava a prendere la piccola bimba di 7 anni che frequentava l’asilo nido in via Notarbartolo.

L’operaio tunisino morto insieme al collega romeno era sposato e aveva due figlie. I genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia si sono stretti alla famiglia.

“Purtroppo dobbiamo condividere con voi una notizia molto dolorosa che ci ha profondamente scosse. Ieri il papà di una delle nostre piccole della sezione dei tre anni, è venuto a mancare a causa di un tragico incidente sul lavoro – dicono i genitori – Siamo davvero addolorate e ci stringiamo con tanto affetto alla bambina e alla sua famiglia, accompagnandoli con il cuore in questo momento così doloroso. Sentivamo il bisogno di condividere con voi questa notizia unendoci tutti in un pensiero di vicinanza e di affetto”.

I genitori stanno cercando di essere vicini alla bimba e alla famiglia in questo momento di dolore.