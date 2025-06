Tragedia sul lungomare di Isola delle Femmine: la vittima è Caterina Conigliaro, 56 anni. Stava facendo il bagno quando, improvvisamente, accusando un malore ha perso i sensi. La scena è stata notata da alcuni bagnati che hanno immediatamente lanciato l’allarme: nonostante i tentativi di rianimare la donna, non c’è stato nulla da fare. L’episodio è avvenuto nei pressi del lido Beach del comune palermitano. Constatato il decesso, la salma su disposizione del pubblico ministero è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.

Altri malori in acqua

Ad inizio mese una tragedia simile era accaduta in provincia di Trapani. Un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre faceva snorkeling. Era munito di maschera e boccaglio e stava nuotando nella nota località balneare del trapanese quando improvvisamente, un turista originario di Treviso, ha iniziato ad accusare un malore. La sala operativa della capitaneria di porto di Trapani è stata allertata attraverso il numero di emergenza dal comandante di un’imbarcazione da diporto, che segnalava il malore improvviso di uno dei passeggeri, appena immersosi in acqua. L’uomo è stato immediatamente recuperato e riportato a bordo, dove è stato assistito da un medico presente casualmente nei paraggi con un’altra imbarcazione.

Il decesso

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare: il medico ne ha constatato il decesso poco dopo. La salma è stata trasportata presso il porto di Castellammare del Golfo e successivamente affidata all’autorità giudiziaria competente. Il pubblico ministero di turno della procura di Trapani ha autorizzato la restituzione del corpo ai familiari.

Sub di 47 anni morto nel mare di Altavilla Micilia, colto da malore durante una battuta di pesca

E’ morto per un malore durante una battuta di pesca tra Altavilla Milicia e Trabia di pesca Filippo Aglieri 47 anni. E’ quanto ha stabilito il medico legale dopo l’ispezione sul corpo. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Appassionato di pesca subacquea Aglieri, nato a Milano e residente a Palermo ieri era uscito in mare con un amico. A fare scattare le ricerche un altro sommozzatore che era con la vittima in mare per un’immersione. L’amico non ha visto risalire il compagno e a chiesto aiuto. Sono intervenute le motovedette della Capitaneria ed i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva. Sono intervenuti anche i carabinieri di Altavilla Milicia.